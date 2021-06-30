Горняк22: ДТП с тремя автомобилями и погибшим произошло на трассе Барнаул – Камень-на-Оби

ДТП на трассе Фото: vk.com/incident22

В дорожно-транспортном происшествии есть как минимум один погибший – на обочине лежит накрытое тело человека

Утром 29 июня в Алтайском крае на трассе Барнаул – Камень-на-Оби произошло серьезное ДТП. Недалеко от села Новообинцево столкнулись сразу три автомобиля, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

От удара одна из машин оказалась в кювете, две другие – на обочине.

При этом в аварии есть погибшие – одно накрытое тело лежит на обочине.

«Один труп точно есть. Проезжали минут 30 назад там», – написал один из пользователей Сети.

Подробности аварии выясняются.

Напомним, 28 июня произошла смертельная авария на трассе между селами Поспелиха и Шипуново. Здесь столкнулись грузовик и легковое авто. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения.

ТОЛК