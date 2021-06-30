Горняк22: 103 работникам алтайского ДСУ-1 погасили долги по зарплате на 7,5 млн

Долг. Зарплата Фото: pixabay.com

Предприятие не платило работникам в течение шести месяцев – с декабря 2020-го по май 2021 года, накопив в итоге долг на 7,5 млн рублей

В Алтайском крае по требованию прокуратуры руководство дорожной фирмы «ДСУ-1» погасило задолженность перед своими сотрудниками за полгода работы. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Уточняется, что предприятие накопило долги перед работниками с декабря 2020-го по май 2021 года в сумме более 7,5 млн рублей.

«В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по материалам прокуратуры следственные органы расследуют уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Руководителем компании, согласно данным сервиса СПАРК, является Сергей Нагорнов. Компания расположена в Бийске. В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 236 тыс. рублей. Сервис сообщает, что налоговая служба приостановила операции по счетам ДСУ-1.

Ранее «Толк» сообщал о том, что имущество Алтайского моторного завода выставят на торги за полмиллиарда.

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