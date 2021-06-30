Горняк22: Москву и Подмосковье затопило после сильного ливня и грозы

Ливень в Подмосковье Фото: vk.com/schelk_city

По оценкам синоптиков, в регионе выпало до 35-50 мм осадков, что составляет почти 70% от месячной нормы в Московской области

В Москве и Подмосковье из-за сильного ливня, грозы и ветра 28 июня затопило дороги, начались перебои в работе метрополитена, также многие жители остались без света и воды, сообщает «Газета.ru».

В Дептрансе сообщили, что на некоторых участках метро движение остановилось из-за подтоплений или идет с увеличенными временными интервалами. На станции «Ясенево» вода залила вестибюль и платформу.

На Дмитровском шоссе и Страстном бульваре из-за воды ограничили движение автомобилей, начались пробки. Ливень также подтопил часть трамвайных путей в Москве, из-за этого в разных районах города транспорт задерживается.

На улице Правды ветер сорвал кровлю с крыши здания в районе комплекса телерадиокомпании ВГТРК. Затоплен также первый этаж телецентра в Останкино. На улице Барклая утонула машина такси. В некоторых районах города залило подземные переходы.

В Московской области из-за сильного ветра рухнул строительный кран возле жилого комплекса «Новые Островцы». Сооружение упало на проезжую часть перед пассажирским автобусом и оборвало линии электропередачи.

В подмосковном Щелково начался пожар из-за удара молнии в трансформаторную подстанцию. На пять часов местные жители осталось без воды и света. Кроме того, в городе сорвало крышу торгового центра.

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярске после проливных дождей затопило улицы. Пострадало здание оперного театра, в котором протекла крыша и вода залила фойе.

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