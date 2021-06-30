Горняк22: Подробности смертельного ДТП на алтайской трассе сообщили в полиции

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Авария произошла 29 июня в восемь утра в Шелаболихинском районе. Вылетевшая на встречку легковушка задела сразу три автомобиля – два внедорожника и грузовик

63-летний мужчина погиб в массовой аварии на алтайской трассе 29 июня. Он находился за рулем отечественного автомобиля, выехал на встречную полосу движения и «собрал» еще три машины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, на 15-м километре трассы Барнаул – Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области водитель ВАЗ-2112, который ехал со стороны Камня-на-Оби в сторону Барнаула, вылетел на встречку и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого был 76-летний мужчина.

После этого «Ладу» отбросило под попутный КамАЗ, которым управлял 43-летний водитель. Затем произошло еще одно столкновение с другим встречным авто – Land Cruiser Prado с 33-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой медпомощи.

Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Land Cruiser Prado, с которым произошло лобовое столкновение, – они госпитализированы в больницу.

Напомним, авария произошла утром недалеко от села Новообинцево. Одно авто после столкновения оказалось в кювете, другие разбросало по обочинам.

ТОЛК