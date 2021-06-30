Горняк22: В Яровом сгорел необычный автомобиль такси — красный «Запорожец»

"Запорожец" в Яровом Фото: https://vk.com/incident22

В курортном городе этот автомобиль, по словам местных жителей, был узнаваемой на дорогах местной достопримечательностью

Необычный автомобиль службы такси сгорел в городе Яровое. Красно-белый «запорожец», на фоне которого любили делать фото местные жители и гости курорта, выгорел дотла. Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

«От местных «бандитских пуль» погиб любимец публики – ЗАЗ 968. <…> Полиция уже ищет бессердечного «убийцу», – говорится в сообщении.

Комментаторы сходятся во мнении, что яркую машину кто-то намеренно поджег, сожалеют, что «ушла легенда».

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