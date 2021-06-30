Горняк22: Прокуратура нашла «заговор» родственников при аренде «Авальмана» для спортшколы

ГЛК "Авальман" Фото: @avalman/Instagram

В бюджетном учреждении выявили конфликт интересов, который нарушил федеральный закон «О некоммерческих организациях». Ведомство внесло представление в Минспорта

Прокуратура в Алтайском крае выявила незаконный «заговор» двух родственников при аренде горнолыжного комплекса «Авальман» в Барнауле для спортшколы олимпийского резерва. Об этом сообщает надзорное ведомство на сайте мэрии.

Выяснилось, что директор школы олимпийского резерва «Горные лыжи» заключил договор аренды с директором «Авальман и К» на пользование за плату канатной дорогой и горнолыжной трассой одноименной ГЛК.

При этом, несмотря на то, что сделку совершили заинтересованные лица, которые являются близкими родственниками, директор школы до заключения сделки не сообщил об этом в минспорта Алтайского края, являющееся его учредителем.

Таким образом, конфликт интересов нарушил федеральный закон «О некоммерческих организациях».

Прокуратура внесла представление в министерство, после чего директор спортшколы направил в ведомство уведомление о совершении сделки с «Авальман и К», проинформировали в прокуратуре.

Согласно данным СПАРК, спортшколу олимпийского резерва «Горные лыжи» возглавляет Сергей Кизилов – отец директора «Авальман и К» Евгения Кизилова.

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