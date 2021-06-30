Горняк22: Дело сотрудников федеральных ведомств о взятке на 3,8 млн ушло в суд Барнаула

Задержание подозреваемых Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Деньги предназначались за выдачу санитарных сертификатов о соответствии товаров фитосанитарным требованиям при экспорте за границу

Уголовное дело о взятках против агронома Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории и госинспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора передано в суд Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального управления СКР.

Следствие считает, что в течение последних двух лет подозреваемые частями получили через посредника взятку на общую сумму более 3,8 млн рублей от директора одной из фирм Барнаула.

Деньги предназначались за выдачу санитарных сертификатов о соответствии товаров – зерна и леса – карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе за пределы РФ. При этом по факту отбор проб и образцов продукции, которую экспортировал бизнесмен, не проводился.

Кроме того, следствие доказало еще два эпизода взяток обвиняемыми на общую сумму около 45 тысяч рублей.

Обвиняемые полностью признали вину.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в задержании предполагаемых коррупционеров участвовали 23 сотрудника полиции и авиация.

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