Горняк22: В Краснодарском крае следователи проверят видео с избиением девочки в лагере

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительной информации, директор и вожатые отняли у детей телефон и удалили фотографии и видео с издевательствами

В Краснодарском крае следователи проверят видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике, сообщает «РИА Новости».

Ранее в соцсетях выложили видео, на котором можно увидеть, как девочка избивает другую школьницу в присутствии сверстников. В подписи к ролику объяснили, что насилие происходит в одном из детских лагерей Геленджика – якобы здесь пятеро девочек сбились в банду и унижают других детей.

Предположительно, это произошло в лагере «Медвежонок», где отдыхают дети из Мурманска, сообщили в паблике «Мой Мурманск».

Кроме того, стало известно, что у пострадавшей, избиение которой попало на видео, вырвали клок волос. Следователи проводят проверку. Дело на контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В пресс-службе мэрии Геленджика заявили, что глава Кабардинскго округа Григорий Кялов встретится с директором лагеря и с вожатыми.

Ранее «Толк» сообщал, что в Подмосковье 23-летняя вожатая детского лагеря убила коллегу. Нападение произошло ночью, когда все дети спали.

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