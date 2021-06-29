Горняк22: Певица Карди Би и рэпер Offset ждут второго ребёнка

Карди Би Фото: кадр из youtube.com

Карди Би и Offset поженились в 2017 году. До своей свадьбы они встречались всего несколько месяцев. Отношения между супругами были нестабильными: они то расходились, то мирились

28-летняя певица Карди Би ждет второго ребенка. На сцене премии BET Awards звезда продемонстрировала округлившийся живот, сообщает spletnik.

Певица также выложила в своем аккаунте в Instagram обнаженное фото и не стала раскрывать подробности своего положения.

Карди Би и рэпер Offset уже воспитывают дочь Калчер, которая родилась в 2018 году. У 29-летнего рэпера также есть трое детей от предыдущих отношений.

Напомним, что ранее Карди Би и Offset едва не расстались. Певица подала на развод и потребовала опеки над дочерью. Но меньше чем через месяц супруги помирились, а на день рождения рэпер подарил звезде Rolls-Royce.

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