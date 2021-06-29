Горняк22: Алтайский край пока не ограничивает въезд непривитых туристов

Барнаул. Обь Фото: pixabay.com

Напомним, уже два региона России заявили, что не пустят к себе на отдых туристов, у которых нет прививок от коронавируса

В настоящее время в Алтайском крае не рассматривают вопрос о введении ограничений на въезд туристам, которые не привиты от ковида, заявили «Толку» в правительстве Алтайского края.

Напомним, с инициативой ограничить въезд не привитых от коронавируса отдыхающих выступили власти Краснодарского края. Там с 1 августа в отели, гостиницы и пансионаты будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

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Глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале объяснил свое решение тем, что необходимо защитить здоровье людей и «сохранить экономику региона».

При этом новость о запрете въезда для невакцинированных туристов, возможно, сильно ударит по туристической отрасли региона. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже заявили, что россияне отменили практически 70% брони на август и 30% брони на июль на отдых в Краснодарском крае.

Вслед за Краснодарским краем ограничения для туристов без прививок вводят и на Камчатке. В этот регион отдыхающие смогут также въехать с сертификатом о прививке или отрицательным тестом.

Для вахтовиков установят более жесткие правила, на официальном сайте правительства Камчатского края говорится об обязательной вакцинации для данной категории.

«Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов России. Считаю, что с учетом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным», – цитирует официальный сайт главу региона Владимира Солодова.

Губернатор Камчатки дал поручение «проработать и закрепить» эти поручения в течение текущей недели.

Напомним, в 2020 году туристическая отрасль края, у которой ярко выраженный сезонный характер, потеряла 1,4 млрд рублей на фоне ковидных ограничений. Численность гостей в туробъектах региона снизилась на 41,8%, а объем предоставленных услуг – на четверть.

В 2021-м спрос на отдых на Алтае, по словам экспертов, остается довольно высоким. Так, места на базах уровня VIP раскупили еще в начале апреля, и это при том, что цена на размещение в этом сегменте подскочила на 80-90%.

ТОЛК