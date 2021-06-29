Горняк22: В Алтайском крае жители ринулись прививаться от COVID

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

За последнюю неделю спрос на вакцину вырос более чем в два раза, хотя до этого около месяца темпы вакцинации оставались на одном уровне

В Алтайском крае растут темпы вакцинации: в мобильных пунктах постоянно длинные очереди, а в поликлиники запись расписана на месяц вперед. Всплеск фиксируется с 20-х чисел июня: примерно в это время число новых случаев COVID-19 стало стремительно расти.

Жительница Барнаула Алена Комарова сообщила «Толку», что у нее не вышло записаться на вакцинацию в свою поликлинику на 28 июня: девушка пыталась сделать это накануне, в пятницу. В медучреждении заявили, что очередь расписана до 4 августа. Горожанка попробовала позвонить еще в одну поликлинику, но и там оказалась большая очередь – до 20 июля. Записаться через «Госуслуги» ей не удалось.

«В итоге мне пришлось прививаться в автобусе. В воскресенье, 27 июня, я простояла в очереди час. Народ все подходил и подходил, причем как среднего и старшего возраста, так и молодежь. С одной стороны, это не может не радовать – наконец-то люди задумались о вакцинации. С другой, очевидно, что пунктов вакцинации нужно больше, раз такая длинная очередь», – считает девушка.

По данным на 28 июня 2021 года, в Алтайский край поступило 376 тыс. комплектов вакцины. Всего прививается 321 тыс. человек, полностью вакцинированы свыше 254 тыс. человек.

При этом месяц назад, 31 мая, прививалось всего 248 тыс. человек – на 73 тыс. меньше. Полностью привитыми числились 198 тыс. человек – на 56 тыс. меньше.

23 июня, 8:03

Жители Алтая жалуются на дефицит вакцин, но в поликлиниках его опровергают

В минздраве края заявляют, что вакцины в регионе достаточно и дефицита нет, но жители жалуются губернатору в соцсетях, что не могут получить вторую дозу препарата

Темпы вакцинации в июне росли следующим образом:

к 7 июня прививалась 261 тыс. человек (+13 тыс. за неделю), в том числе 210 тыс. были полностью вакцинированы;

к 14 июня хотя бы одну дозу вакцины сделали 274 тыс. человек (+13 тыс.), полностью привились свыше 226 тыс. человек;

к 21 июня прививалось 289 тыс. человек (+15 тыс.), полностью вакцинировались свыше 241 тыс. человек;

к 28 июня первую дозу вакцины сделала 321 тыс. человек (+32 тыс.), полностью привились свыше 254 тыс. человек.

За последнюю неделю спрос на вакцину вырос более чем в два раза, тогда как до этого около месяца темпы вакцинации оставались на одном и том же уровне.

Ранее в краевом минздраве сообщили, что увеличили время приема в прививочных кабинетах в поликлиниках и мобильных комплексах – они работают с 8 до 20 часов. Жители края могут сделать прививку в любом медучреждении региона вне зависимости от прописки по предварительной записи: список телефонов доступен тут.

Без предварительной записи привиться можно в мобильных комплексах (автобусах) на пл. Спартака и возле ТЦ «Праздничный».

ТОЛК