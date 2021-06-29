ГОРНЯК22 30.06.2021
Происшествия

Горняк22: Ночное ДТП с участием мотоциклиста произошло у кемпинга «Грань Алтая»

Горняк22
18 часов Ago

ДТП у "Грани Алтая" Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы рассказали, что есть погибшие. В соцсетях пишут, что граница Алтайского края с Новосибирской областью почему-то всегда самое аварийное место

В ночь на воскресенье у придорожного кемпинга «Грань Алтая», который находится практически на границе Алтайского края, произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщают очевидцы, мотоцикл налетел на КАМАЗ, сам мотоциклист погиб.

В соцсетях комментаторы пишут, что скорее всего у КАМАЗа не горели задние габариты, в темноте его было плохо видно.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

ТОЛК

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