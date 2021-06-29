Горняк22: Ночное ДТП с участием мотоциклиста произошло у кемпинга «Грань Алтая»
ДТП у "Грани Алтая" Фото: Инцидент Барнаул
Очевидцы рассказали, что есть погибшие. В соцсетях пишут, что граница Алтайского края с Новосибирской областью почему-то всегда самое аварийное место
В ночь на воскресенье у придорожного кемпинга «Грань Алтая», который находится практически на границе Алтайского края, произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Как сообщают очевидцы, мотоцикл налетел на КАМАЗ, сам мотоциклист погиб.
В соцсетях комментаторы пишут, что скорее всего у КАМАЗа не горели задние габариты, в темноте его было плохо видно.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.