Горняк22: Вылетели стёкла: пассажиры рассказали об инциденте в барнаульской маршрутке №29

Разбитое стекло. ДТП Фото: pixabay.com

В соцсетях появилось видео об инциденте с городским маршрутным такси – у снимавшего трясутся руки, и он повторяет: «Я хотя бы цел остался и жив»

Пассажиры, ехавшие в маршрутке №29 в районе пересечения улиц Малахова и Гущина рассказали о странном инциденте.

По их словам, «водитель ехал нормально», но затем раздался грохот, полетели стекла – на видео, которое опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» видно, что с левой стороны маршрутки практически нет стекол.

Никита, приславший это видео в паблик, никаких подробностей не сообщил, сказав лишь, что «девушке порезало лицо, она сидела как раз там, где разбились стекла». На место происшествия вызвали экипаж скорой помощи.

От чего произошел удар, выбивший все стекла, Никита не рассказал. В комментариях барнаульцы предположили, что маршрутку боком задел (или она задела) фуру. Происшествие случилось около 16.30.

ТОЛК