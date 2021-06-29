ГОРНЯК22 30.06.2021
Происшествия

Горняк22: Неопытный водитель вылетел на тротуар у ТЦ «Гулливер» и сбил прохожих

Горняк22
18 часов Ago

ДТП у ТЦ "Гулливер". Барнаул Фото: Barnaul22

Жители района рассказали, что много лет живут здесь и не представляют, как возможно залететь на машине так далеко – практически до детской площадки, которая за пешеходной зоной

Вечером 27 июня в центре Барнаула, в районе ТЦ «Гулливер», произошло ДТП – неопытный водитель не справился с управлением и на скорости залетел на пешеходную зону, сбив пожилую женщину и девочку 8-9 лет.

Сообщается, что ребенок не пострадал, но женщине понадобилась медицинская помощь. Очевидцы говорят, что она была в сознании, в шоковом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

ТОЛК

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