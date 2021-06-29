Горняк22: Две женщины пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Барнауле

Разбитое стекло. ДТП Фото: pixabay.com

Водитель маршрутки задел стоящий у обочины грузовой автомобиль, от удара разбились стекла с левой стороны автобуса, которые поранили пассажиров

59-летний водитель маршрутного такси №29 в районе пересечения улиц Гущина и Малахова в Барнауле задел левым боком стоящий у обочины грузовой автомобиль MAN с прицепом, из-за чего пострадали пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

В момент аварии водителя грузовика на месте не было. Инцидент произошел около 16.30 27 июня.

Из-за разбившихся и лопнувших от удара стекол маршрутки пострадали две пассажирки: женщина 42 лет с полученными травмами была госпитализирована, а 48-летней женщине медицинскую помощь врачи оказали на месте.

Барнаульцы, обсуждая ДТП в соцсетях, высказали мнение, что, скорее всего, водитель отвлекся и не сразу увидел стоящую у обочины фуру. А жители района написали, что грузовая машина стоит в этом месте постоянно, создает помеху автомобилистам, особенно в часы пик, поэтому «водителям общественного транспорта не позавидуешь».

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