Горняк22: Частные надворные постройки сгорели в Барнауле в районе Потока

Пожар Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы пожара сообщили, что слышали три характерных хлопка, поэтому боялись, что будут взрывы. Постройки же сгорели полностью

Вечером 27 июня в частном секторе по адресу: Прямой проезд, 1, в Барнауле произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, горела баня. Из-за того, что надворные постройки были расположены близко друг от друга, была угроза, что огонь перекинется и на жилой дом.

Пострадавших на пожаре нет.

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