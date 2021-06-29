Горняк22: Два мальчика утонули в пруду в Новосибирской области

Место происшествия Фото: СУ СК по Новосибирской области

СК просит всех детей и взрослых соблюдать правила пребывания на воде: избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы

Вечером 27 июня около села Бобровка Новосибирской области девятилетний и семилетний мальчики утонули в пруду на реке Каменке, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, двое мальчиков без ведома взрослых на велосипедах поехали к водоёму, решили искупаться в пруду и погибли. Их тела нашёл отец одного из мальчиков и сообщил о произошедшем в полицию.

Ранее «Толк» сообщал, что в Кузбассе подросток утонул в озере после ссоры с незнакомцем. Спасатели обнаружили тело молодого человека на дне водоёма.

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