Горняк22: На Алтае водитель такси с разгона врезался в автобус и погиб

ДТП в Горно-Алтайске Фото: 04.мвд.рф

Очевидцы рассказали, что водитель легковушки странно вел себя на дороге: то притормаживал, то вел автомобиль загзагами, а затем неожиданно разогнался и врезался в автобус ПАЗ

Днем 26 июня в Горно-Алтайске произошло смертельное ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Авария произошла около 16 часов возле дома № 45 на улице П. Сухова, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, за рулем Toyota Corolla со знаками такси находился 38-летний житель Горно-Алтайска. Судя по кадрам с видеорегистратора следующим за ним автомобиля, которые распространились в соцсетях, водитель белой Toyota то замедлял скорость, то снова ускорялся. Затем он разогнался и врезался в стоявший у остановки автобус ПАЗ, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

Водитель такси от удара погиб на месте. Был ли он в этот момент трезв, не уточняется.

По словам очевидцев, после ДТП из установленных на автобусе газовых баллонов пошел метан. Сразу после удара водитель и пассажиры выбежали из автобуса и отбежали на безопасное расстояние.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Напомним, ранее две женщины пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Барнауле. Водитель автобуса задел припаркованный у дороги грузовик, из-за чего в автобусе вылетели стекла и поранили пассажиров.

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