Горняк22: Крупному застройщику Республики Алтай дали срок за махинации на «Манжероке»

ГЛК "Манжерок" Фото: @manzherok_resort

Почти четыре года тюремного заключения получил глава крупного строительного предприятия на Алтае – один из крупнейших игроков рынка в республике

Майминский районный суд признал экс-гендиректора компании «СибКапСтрой» виновным в присвоении части денег от госконтракта, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

В 2017 году строительная компания выполняла работы по государственному контракту по строительству системы оснежения на горнолыжном курорте «Манжерок». Гендиректор дал указание рабочим установить на объекте трубу меньшей стоимости, чем было оговорено в контракте, а затем предоставил заказчику подложные документы.

Разница в стоимости составила 10,1 млн рублей, которую предприимчивый гендиректор положил на свой счет.

Подсудимого приговорили к 3,8 года лишения свободы – их ему предстоит отбывать в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По мнению портала «Новости Горного Алтая», речь идет об Александре Базине, директоре одного из крупнейших строительных предприятий в республике. Его компания получила подряд на ремонты и строительство детских садов и объектов соцкультбыта, административных зданий.

ТОЛК