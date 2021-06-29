Горняк22: В Новосибирской области помощника депутата задержали по подозрению в педофилии

Полиция Фото: pixabay.com

Мужчина много лет проработал в администрации Краснозёрского района и воспитывал своего племянника, после того, как его мать умерла

В Краснозёрске Новосибирской области по подозрению в педофилии задержали 38-летнего помощника депутата заксобрания, сообщает NGS.

По данным Тайги.инфо, речь идет об исполнительном секретаре партии власти в Краснозерском районе, который также руководит местным отделением Российского движения школьников.

Стало известно, что мужчину обвиняют в сексуальных отношениях с мальчиками-подростками. Следователи возбудили два уголовных дела. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщает «АиФ».

По предварительной информации, мужчина устраивал свидания с подростками в доме, где жил вместе с приёмным сыном-первоклассником. Одно заявление в полицию написала мама семиклассника из соседнего села. Её сын якобы приходил в дом помощника депутата зимой и весной 2021 года. Другой случай произошёл зимой 2021 года.

Известно также, что ранее мужчина усыновил сына своей погибшей сестры, у которого серьёзные проблемы со зрением.

«Когда мне начали поступать первые сообщения, я подумал, что это фейк. Учитывая будущие выборы, «чернуха» вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозёркой и информация подтвердилась», – рассказал депутат, помощника которого задержали.

По словам депутата, который в течение года живет в Новосибирске, со своим помощником он общался редко:

«В таких ситуациях человек мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей. Сейчас в Краснозёрском районе нет секретаря исполкома и помощника депутата Заксобрания».

Ранее «Толк» сообщал, что бийчанин получил 12 лет колонии строгого режима за насилие над пасынком. В течение года мужчина периодически насиловал шестилетнего сына своей жены.

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