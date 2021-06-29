ГОРНЯК22 30.06.2021
Происшествия

Горняк22: Молодой житель Новоалтайска сдал на металлолом опору моста через Пивоварку

Горняк22
18 часов Ago

Забор. Металлическая ограда Фото: pixabay.com

Злоумышленником оказался житель Новоалтайска – демонтированную железную опору моста он успел сдать в пункт приема металла

В Барнауле раскрыли кражу металлической опоры моста через барнаульскую реку Пивоварку, о чем сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция получила заявление от барнаульца, который сообщил, что ранее вместе с жильцами одного из домов, расположенных у Пивоварки, для своего удобства они установили металлический мост. Однако накануне жители обнаружили, что мост кто-то частично демонтировал – одна из его опор была снята.

Причастным к краже оказался 25-летний житель Новоалтайска, ранее не судимый. Он успел не только скрутить опору с моста, но и сдать ее на металлолом. Возбуждено уголовное дело.

ТОЛК

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