Горняк22: В Республике Алтай 18-летний мотоциклист погиб в ночном ДТП

ДТП в Республике Алтай Фото: 04.мвд.рф

Смертельная авария случилась около трех часов ночи возле дома № 7 на улице Куюмской в селе Урлу-Аспак. Парень перелетел через бордюр и сбил дорожный знак

Ночью 27 июня в Майминском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Здесь погиб 18-летний местный житель, который управлял мотоциклом Racer RC 200. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, молодой водитель в темноте не справился с управлением и съехал с дороги. При этом он перескочил бетонное бордюрное ограждение и врезался в дорожный знак «Главная дорога».

От полученных травм мотоциклист погиб на месте до приезда скорой медпомощи.

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