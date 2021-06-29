Горняк22: В Новосибирске загорелась очередная АЗС — автомобиль сгорел дотла

Пожар на АЗС в Новосибирске Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, которое могло обернуться серьезными последствиями. Пострадавших нет

27 июня на АЗС «Гранд» на улице Большевистской в Новосибирске произошел пожар. Здесь загорелся легковой автомобиль, сообщает NGS.

Стало известно, что на заправке около магазина METRO заполыхал автомобиль, потом огонь перешел на всю территорию АЗС. В результате пожара оказались повреждены конструкции заправки.

«Машина сгорела почти дотла. Она стояла заправлялась. И никого вокруг нет. А, самое главное, что это в пяти метрах от проезжей части», – рассказал очевидец.

По предварительной информации, пожар начался из-за незаземления газовоза при сливе топлива.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае назвали причину крупного пожара на АЗС в Лебяжьем. На заправке пламя охватило пять резервуаров с топливом, пострадал водитель автозаправщика.

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