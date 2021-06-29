Горняк22: Россиянку убило ударом молнии во время заготовки веников

Молния Фото: pixabay.com

Супружеская пара находилась в лесу, когда удар молнии поразил женщину. Муж в это время потерял сознание, а когда очнулся, то увидел жену без признаков жизни

27 июня в Башкирии 53-летняя жительница Стерлитамака погибла в лесу от удара молнии, сообщает ТАСС.

Стало известно, что потерпевшая с мужем находилась в лесном массиве в Аургазинском районе около деревни Малый Нагадак. Семейная пара занималась заготовкой березовых веток для веников, но в это время началась гроза и женщину ударило разрядом молнии, сообщает «Аургазинский вестник».

Находившийся рядом супруг потерял сознание. После того как мужчина пришел в себя, он вызвал скорую помощь. Однако от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Ранее «Толк» сообщал, что российский ученый выжил после удара молнии, но потерял память. В Московской области мужчина гулял по лесу с женой и детьми, когда их настигла гроза.

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