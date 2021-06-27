Горняк22: Число коек в госпиталях Алтайского края увеличивают до почти 3 тысяч

Больничная палата Фото: Минздрав Алтайского края

На пике заболеваемости в регионе работали больше трех десятков ковидных стационаров с общей мощностью почти шесть тысяч коек

К концу недели коечный фонд инфекционных госпиталей Алтайского края увеличится до 2897 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

26 июня в больницах региона развернут еще 750 коек, уточнили в ведомстве. При этом с начала недели в алтайских госпиталях добавилось 1465 дополнительных мест для лечения COVID-19.

В регионе на пике заболеваемости работали больше трех десятков ковидных стационаров с общей мощностью 5 тысяч 913 коек.

Ранее «Толк» рассказывал, где работают и откроются ковидные госпитали в Алтайском крае в ближайшие дни и сколько в них будет мест.

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