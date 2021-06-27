Горняк22: 155 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
За сутки в крае зарегистрировали смерть девяти пациентов с инфекцией. Больше всего новых случаев заражения отметили в краевой столице (70)
В Алтайском крае зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные за сутки 26 июня сообщает региональный оперштаб.
За это время умерли девять пациентов, в том числе четыре от COVID-19. Выписаны с выздоровлением четыре человека.
Новые случаи инфекции
За минувшие сутки новые случаи инфекции зарегистрировали в:
Барнауле – 70
Бийске – 27
Алтайском районе – 9
Славгороде и Третьяковском районе – по 7
Змеиногорском районе – 6
Локтевском районе – 4
Новоалтайске – 3
А также в Камне-на-Оби, Рубцовске, Каменском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Чарышском, Шелаболихинском районах – по 2 заболевших, Егорьевском, Зональном, Ключевском, Крутихинском, Родинском, Советском районах – по 1.
Коронавирус на 26 июня в Алтайском крае
на лечении – 1829 пациентов
тяжелобольных – 361 (+6)
подключены к аппаратам ИВЛ – 126
развернуто 2147 коек
резервных коек – 318
Коронавирусная статистика в Алтайском крае
53715 – общее число заболевших COVID-19
47 152 – выздоровели
3 399 – умерли
Ранее стало известно, что в Алтайском крае ускоренными темпами запускают бывшие ковидные госпитали на фоне растущей ковидной статистики.