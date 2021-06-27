Горняк22: Три безопасных зоны организуют зрителям ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае

Ралли "Шелковый путь" Фото: телеканал "Толк"

Организаторы ожидают до 50 тысяч болельщиков на трассах ралли и свыше 200 млн зрителей у экранов телевизоров в 195 странах мира

Три безопасных зрительских зоны организуют в Алтайском крае, где впервые пройдет этап крупнейшего в мире международного ралли «Шелковый путь». Об этом сообщает портал «ВизитАлтай».

Где будут зрительские зоны

Рассказиха (Первомайский район, координаты зрительской зоны 53.07922, E 83.83946)

Боровлянка (Троицкий район, N 52.62389, E 84.43243)

Акутиха (Быстроистокский район, N 52.44037, E 84.47460)

Когда начнется старт

В забеге принимают участие 90 экипажей гонщиков мирового уровня на мотоциклах, квадроциках, багги, внедорожниках и грузовиках. От первого пункта экипажи гонщиков начнут стартовать около 10.00 с отрывом в 1-2 минуты. Через Боровлянку они проследует ориентировочно с 11 до 16 часов. В Акутихе окажутся примерно через полчаса: первые экипажи – в районе 11.30, последние – около 16.30.

По маршруту команда ралли будет освобождать гоночную трассу от случайных встречных – в ралли-рейдах нет единой дороги.

Финишировав в Акутихе, гонщики отправятся на обычной скорости по Чуйскому тракту к следующему спецучастку в Республике Алтай.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на время ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае перекроют четыре участка дорог.

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