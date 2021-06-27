Горняк22: Барнаульский лицей признали школой года в России

Лицей №73 Фото: licey73.ru

Организатором конкурс, который прошел на базе площадки ШколаИнноваций.РФ, ввыступила редколлегия издательского дома «Федеральные СМИ РФ»

Барнаульский лицей №73 стал победителем всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-2021». Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что финалистов определяли на основе результатов ЕГЭ, показателе развития познавательных и творческих способностей учащихся, взаимодействия образовательной организации с родителями.

Конкурс проводили на базе открытой публичной выставочной интернет-площадки ШколаИнноваций.РФ. Его организатором выступила редколлегия издательского дома «Федеральные СМИ РФ».

Ранее «Толк» сообщал о том, что трое выпускников Барнаула набрали максимальные 99 баллов ЕГЭ по профильной математике.

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