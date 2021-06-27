Горняк22: Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой и дочерью Юлией Фото: instagram.com/juliavmenshova

Из-за болезни артист не смог присутствовать на съезде политической партии, однако, по данным его соратников, недуг Меньшов переносит в легкой форме

Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Справедливой России – За правду», на съезде которой 26 июня должен был присутствовать кинодеятель.

Уточняется, что по причине заболевания 81-летний Меньшов не смог посетить мероприятие.

По данным собеседника агентства, болезнь у режиссера протекает в легкой форме.

Его дочь, актриса Юлия Меньшова пока никак не комментирует болезнь отца.

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