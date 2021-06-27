Горняк22: Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом
Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой и дочерью Юлией Фото: instagram.com/juliavmenshova
Из-за болезни артист не смог присутствовать на съезде политической партии, однако, по данным его соратников, недуг Меньшов переносит в легкой форме
Режиссер Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Справедливой России – За правду», на съезде которой 26 июня должен был присутствовать кинодеятель.
Уточняется, что по причине заболевания 81-летний Меньшов не смог посетить мероприятие.
По данным собеседника агентства, болезнь у режиссера протекает в легкой форме.
Его дочь, актриса Юлия Меньшова пока никак не комментирует болезнь отца.