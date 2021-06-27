ГОРНЯК22 28.06.2021
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Горняк22: Как поздравить близких и друзей с Днем молодежи России 2021

Горняк22
18 часов Ago

Букет. Цветы. Корзина Фото: Pexels с сайта Pixabay

День молодежи России отмечают 27 июня. В праздник «Толк» предлагает подборку красивых поздравлений с Днем российской молодежи в стихах, прозе и для СМС

Поздравления с Днем молодежи России в СМС

Пусть молодость живет бессменно
И в теле вашем, и в душе,
Пусть кружат вас азарт и дерзость
В своем веселом вираже.

Молодежь «гудит» сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.

Молодёжь, вперёд и с песней,
Славный праздник отмечать,
Пусть пройдёт он интересно,
Чтобы долго вспоминать!

Поздравления в День молодежи 2021 в стихах

Круто звучит — День молодежи!
А наша молодость — в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое —
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!

С Днём молодёжи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живёт любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!

Поздравления с Днем российской молодежи в прозе

Молодость — удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нём изменить и сделать лучше. С Международным днем молодежи всех тех, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких!

Поздравляю с Днём молодёжи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей.

Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи России!

Источник

ТОЛК

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