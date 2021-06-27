Горняк22: До +25 и кратковременные дожди прогнозируют в Алтайском крае 27 июня

Летний дождь Фото: pixabay.com

В последние дни месяца жителей региона ждет нежаркая погода местами с непродолжительными осадками в виде дождя и грозами

В Алтайском крае 27 июня ожидается до 25 градусов тепла, кратковременные осадки в виде дождя и грозы. Прогноз передает региональный ЦГМС.

Температура в крае +20… +25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Барнауле +20… +22 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

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