Горняк22: Против чиновников Барнаула возбудили дело из-за наезда авто на девочку

Кадр из видео Фото: ГИБДД Барнаула

Полиция обследовала участок дороги, где произошла авария, и обнаружила, что растущие здесь кусты закрывают обзор для автомобилистов и пешеходов

В отношении комитета по дорожному хозяйству Барнаула возбудили дело об административном правонарушении после ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на данные отдела пропаганды ОГИБДД города.

Чиновниками грозит ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

Инспекторы обследовали пешеходный переход возле дома № 8 на улице Сухэ-Батор, где произошло ДТП, и обнаружили, что растущий здесь кустарник ограничивает видимость, а горизонтальная дорожная разметка плохо различима.

В адрес администрации города также внесли представление устранить условия, которые создают угрозу безопасности людей.

25 мая 60-летний водитель Nissan Primera совершил наезд на девочку, которая внезапно выскочила из кустов на нерегулируемому светофором «зебру». В соцсетях местные жители рассказали, что раньше жаловались на закрывающие здесь обзор для пешеходов кусты, однако безрезультатно.

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