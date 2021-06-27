Горняк22: 136 домов Бийска отключили от газа по решению суда

Газ Фото: pixabay.com

В администрации сообщили, что подачу ресурса прекратила компания — владелец сетей из Омска, к которой применили санкции за нарушение промбезопасности

В администрации Бийска 26 июня прошло совещание по поводу отключения части жилых домов города от газоснабжения. Об этом в своем Instagram сообщил глава наукограда Александр Студеникин.

По его словам, накануне в Заречье за нарушение требований промышленной безопасности по решению суда омская компания – владелец сетей отключила от газоснабжения 136 домов.

Участниками субботней встречи стали представители надзорных органов и компании «Газпром газораспределение Барнаул».

«По итогам совещания определены ответственные лица и необходимые действия по возобновлению газоснабжения жилых домов», – отметил Студеникин.

Он пообещал более подробно проинформировать «по результатам принятых мер» в понедельник, 28 июня.

Ранее в соцсетях жители микрорайона рассказали, что в Заречье отключили газ на три месяца по решению суда, а людей при этом якобы не оповестил. Бийчане пожаловались, что их лишили возможности готовить еду и мыться.

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