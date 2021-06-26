Горняк22: С осени обжаловать штрафы ГИБДД можно будет через «Госуслуги»

Автомобиль Фото: pixabay.com

Уведомления об отправке постановлений будут также рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами

С 1 сентября россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал «Госуслуги». На официальном портале правовой информации опубликовали соответствующее постановление.

Теперь водители смогут обжаловать выписанный штраф в онлайн-формате в течение десяти дней после получения постановления. Сейчас для этого нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте.

Кроме того, осенью вступит в силу новый механизм вручения постановлений. Но новым правилам, штраф будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если водитель не заходил на сайт. Но для этого автомобилистам необходимо дать согласие на получение информации только через портал, сообщает «Коммерсантъ».

Если водитель отказался от такой услуги, то штраф будет считаться врученным, если человек зашел на «Госуслуги» в течение семи дней после поступления документа в систему. В противном случае, кроме электронного уведомления, пришлют и бумажное письмо.

Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила, что при таком подходе система должна фиксировать, что человек зашел на портал с целью проверить штрафы, а не за другой услугой.

«Похоже, будто человек зашел на почту за посылкой, а ему на выходе швырнули в спину письмо, посчитав это «вручением». Он этого даже мог и не заметить», – отметила она.

Ранее «Толк» сообщал, что в России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Новый закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

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