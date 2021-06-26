Горняк22: Врач объяснил, кому стоит отказаться от путешествия на море

Море. Отдых Фото: pixabay.com

Врач отметил, что если решение о дальней поездке уже принято, то стоит помнить, что резкая смена климата – это всегда стресс для организма и ему необходимо время на адаптацию

Из-за роста заболеваемости коронавирусом лучше отдохнуть недалеко от дома, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает «РИА Новости»

«Изменение климатических условий может оказать дополнительную нагрузку на иммунную систему, поэтому недавно переболевшим нужно с осторожностью планировать отпуск. Особенно это касается людей, которые перенесли заболевания легких», – рассказал он.

По словам врача, принимая решение об отпуске на море, необходимо помнить о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, повышенном спросе и ценах и оценить, стоят ли эти риски нервов.

«Очень важно перед отпуском вакцинироваться. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента», – напомнил врач.

Эксперт отметил, что пандемия коронавируса изменила представления людей о формате отпусков. Многие стали больше времени проводить на природе, на дачах, в недалеких поездках.

Ранее «Толк» сообщал, что курорты Краснодарского края закрываются для непривитых от COVID-19. По словам губернатора, от обязательной вакцинации освободят туристов, которым прививка запрещена по заключению врачей.

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