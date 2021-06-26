Горняк22: Трамвай протаранил иномарку в Барнауле — движение остановлено

ДТП с трамваем Фото: vk.com/incident22

После аварии движение вагонов в сторону проспекта Ленина остановилось и сотни людей вынуждены были далее добираться до своих пунктов назначения другим способом

Утром 25 июня в районе остановки «Чайка» на улице Северо-Западной в Барнауле на переезде столкнулись трамвай маршрута № 3 и легковой автомобиль Subaru. Об аварии сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

После ДТП движение трамваев остановилось. Пассажиры выходили из вагонов и далее шли пешком либо делали пересадку на автобусы.

Как отметили «Толку» в ГУ МВД по Алтайскому краю, информации о данном ДТП в полицию не поступало. Вероятно, происшествие было оформлено самостоятельно и обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее, днем 24 июня, на Новом мосту в Барнауле перевернулся автомобиль Toyota Mark II. В аварии обошлось без пострадавших.

ТОЛК