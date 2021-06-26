Горняк22: 20 детей пострадали на аттракционах Алтайского края почти за пять лет

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Большая часть несчастных случаев произошла в 2019 году – травмы получили сразу 10 несовершеннолетних. Последний резонансный случай произошел в конце мая

Два десятка несовершеннолетних получили травмы на аттракционах в Алтайском крае за последние четыре с половиной года. Такие данные озвучили участники рабочей встречи в региональном управлении СКР.

Так, с начала 2021 года ведомство получило три сообщения по фактам травм несовершеннолетних на таких площадках, в 2020-м пострадали четыре ребенка (все на батутах), в 2019 году зафиксировали сразу 10 случаев, в 2018-м – три.

В конце мая произошел резонансный инцидент на надувном батуте у торгового центра Барнаула – с перевернувшейся площадки упали две девочки трех и четырех лет, получив тяжелые травмы. После этого надзорные ведомства объявили рейды по аттракционам края.

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