Горняк22: Ночью в Барнауле мужчина сорвал дорожный знак и размахивал им на дороге

Дорожные знаки Фото: Виталий Барабаш

По предположению очевидцев, в момент «нападения» на знак мужчина находился в нетрезвом состоянии, и не понятно, для чего он это сделал

Около полуночи 25 июня на пешеходном переходе в районе пересечения Павловского тракта и улицы Георгиева в Барнауле мужчина сорвал дорожный знак «Фотовидеофиксация» прямо на глазах изумленных очевидцев. Об этом они сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

После того как знак был «побежден», мужчина пошел по дороге и размахивал им.

Комментаторы в соцсетях сошлись во мнении, что такой поступок был совершен исключительно под влиянием горячительных напитков и единодушно признали подобное поведение, мягко говоря, неправильным.

ТОЛК