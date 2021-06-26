Горняк22: Ставший миллионером из-за ошибки банка житель Тулы получил шесть лет колонии

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Во время расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил имущественный вред банку – он вернул примерно 40 млн рублей

В Туле суд приговорил 35-летнего местного жителя за кражу у банка 95,2 млн рублей к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в ночь на 1 июня 2020 года мужчина воспользовался технической ошибкой в программном обеспечении банка и провел 220 операций, после которых на его банковский счёт зачислили 95,2 млн рублей, принадлежащих банку.

В банке заметили отсутствие денег только после квартальной отчётности. К этому времени половину суммы мужчина уже потратил на недвижимость, автомобили и отдых за границей. Часть денег он вернул банку, когда началось расследование.

Обвиняемого признали виновным по статье 158 УК РФ (кража с банковского счёта, совершённая в особо крупном размере). Мужчина не признал свою вину, настаивая, что во всём виновен банк. О том, придётся ли осуждённому возвращать остальные похищенные миллионы, не сообщается.

Напомним, что в Туле из-за ошибки банка мужчина стал миллионером и два месяца тратил деньги.

ТОЛК