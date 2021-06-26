Горняк22: Обвиняемый в убийстве 30 лет назад женщины-сторожа в Барнауле просит помилования

Суд. Арест Фото: pixabay.com

Родственница убитой рассказала, что мужчина просит суд отпустить его на свободу, обещая «отдать свои органы нуждающимся»

Обвиняемый в жестоком убийстве 30 лет назад женщины-сторожа института культуры в Барнауле попросил о помиловании. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные истцов после очередного судебного заседания.

«Давит на жалость перед судьей, говорит про своих больных родителей, которым требуется уход, заверяет, что готов отдать свои органы нуждающимся после смерти», – рассказала после суда родственница убитой.

Она отметила, что сторона обвинения не верит его словам и считает, что он должен понести заслуженное наказание. Женщина подчеркнула, что убийца Лидии Шалгановой оставил сиротами пятерых детей (Шалганова воспитывала их одна), в результате их жизнь пошла под откос и сейчас в живых остаются только двое из них.

«Не известно, как сложилась бы их судьба, если бы не та трагедия», – добавила собеседница ресурса.

По ее словам, судье обвиняемый заявил, что охранница сама была пьяна и бросалась на него.

«Он заявил, что лишь оборонялся, а в какой-то момент «у него упало забрало». Он так и сказал на суде. И он нанес ей не менее 20 ударов», – говорит родственница Шалгановой.

При этом, по ее словам, экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови убитой. Женщина также добавила, что обвиняемый не считает себя убийцей и заявляет, что и так сполна себя наказал.

В суде у Овчинникова поинтересовались, почему при себе у него были молоток и нож, если он не хотел причинить никому вреда. На это он заявил, что хранил оружие для самообороны, поскольку носил в то время длинные волосы, что не очень-то приветствовалось на улицах 1990-х.

Преступление произошло в июне 1993 года – в одном из корпусов нашли обезображенный труп охранницы Лидии Шалгановой. Преступник буквально забил жертву – на ее теле криминалисты насчитали около 30 колотых ран и следов от ударов тупым предметом. По подозрению в преступлении задержали студента вуза – жителя Новосибирска. Молодому человеку предъявили обвинения, но в ходе расследования дела ему удалось скрыться. Установить местонахождение обвиняемого смогли лишь в 2020 году. Весной дело закрыли за истечением срока давности, а потом вновь возобновили.

ТОЛК