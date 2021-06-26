Горняк22: В Кузбассе подросток утонул в озере после ссоры с незнакомцем

Озеро Фото: pixabay.com

В следственном комитете подчеркнули, что около водоёма были вбиты таблички «Купание запрещено». Проводится доследственная проверка

23 июня возле посёлка Разведчик в Кемеровской области в водоёме нашли тело 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следователи установили, что вечером пострадавший с друзьями приехал на водоём, который предназначен для рыбоводства. Местный охранник разрешил молодым людям отдохнуть на озере, рассказав при этом, что купаться и пить алкоголь на территории запрещено.

В это время на озеро приехала ещё одна компания мужчин. Подросток поругался с одним из них, и, чтобы избежать конфликта, прыгнул в воду и стал тонуть. Очевидцы пытались его спасти, но потерпевший уже скрылся под водой. После этого обе компании уехали.

О случившемся сторож рассказал главе крестьянско-фермерского хозяйства. Спасатели обнаружили тело молодого человека на дне водоёма.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске 15-летний подросток утонул в озере на глазах друзей. По их словам, погибший не очень хорошо плавал.

ТОЛК