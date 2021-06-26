Горняк22: Водитель устроил потасовку с ДПС на границе с Алтайским краем

Кадр из видео Фото: Инцидент Горно-Алтайск/"ВКонтакте"

На видео попал момент, как дебошир пинает ногой стража порядка, – это может стать основанием для предъявления ему обвинения в применении насилия к представителю власти

В Республике Алтай водитель легкового автомобиля устроил потасовку с инспекторами ДПС на въезде в регион со стороны соседнего Алтайского края. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как полицейские пытаются вытащить мужчину с водительского места, а тот громко кричит и сопротивляется. При этом рядом на пассажирском сиденье сидит человек и снимает происходящее на камеру.

Также на камеру попал момент, когда дебошир пнул сотрудника полиции ногой, что может в дальнейшем рассматриваться правоохранителями как применение насилия в отношении представителя власти.

Судя по видео, у автомобиля были замазаны грязью номера – возможно, это и стало причиной для остановки.

Другие обстоятельства инцидента не известны.

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