Горняк22: Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на улице Барнаула

Место происшествия Фото: Telegram-канал "Unusual Crimes Barnaul"

Тело обнаружили возле фургона с открытыми дверями – не исключено, что погибший был водителем автомобиля и с ним произошел несчастный случай

Следователи СК проводят проверку по факту обнаружения мужского трупа на одной из улиц Барнаула. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Тело мужчины без признаков жизни нашли днем 24 июня на улице Гоголя.

На кадрах с места происшествия видно, что на выезде из ворот предприятия стоит фургон с открытыми дверями, возле которого лежит накрытое тканью тело.

Эксперты выясняют причину смерти горожанина. По одной из версий, погибший был рабочим и погиб в результате несчастного случая при проведении неких работ. По другой, у него мог случиться сердечный приступ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на подстанции под Барнаулом нашли мужской труп со следами удара током.

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