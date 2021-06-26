Горняк22: На Урале убийцам Ксении Каторгиной дали от 17 до 20 лет колонии

Место происшествия Фото: СУ СК по по Свердловской области

Потерпевшая собиралась продать машину, чтобы взять ипотеку и перевезти к себе девятилетнюю дочь, которая проживает с бабушкой

В Екатеринбурге суд приговорил к 20 и 17 годам лишения свободы двух мужчин и женщину, которые убили 27-летнюю Ксению Каторгину из-за её Audi, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в Екатеринбурге обвиняемые убили женщину, которая продавала иномарку. В сентябре 2019 года подсудимые запланировали совершить преступление. Они начали искать жертву среди людей, которые выкладывали в Сеть объявления о продаже машин. Так они наткнулись на объявление о продаже Audi. Для нейтрализации жертвы они заранее подготовили электрошокер, нож и пластиковые хомуты.

В начале октября 2019 года обвиняемая договорилась с потерпевшей о встрече. При этом она попросила продавца машины, сославшись на беременность, подъехать к дому на улице Новаторов якобы для осмотра автомобиля. Женщина согласилась и вечером 10 октября приехала к назначенному месту.

Сообщники зарезали женщину и похитили ей автомобиль стоимостью более 700 тысяч рублей. Тело потерпевшей подсудимые бросили в колодец одного из домов. На похищенной автомашине обвиняемые уехали в Челябинск, где продали машину дешевле ее рыночной стоимости.

Кроме того, следователи установили, что в сентябре 2019 года в Копейске Челябинской области подсудимые похитили мать обвиняемой. Под надуманным предлогом они заманили ее в машину и увезли в садоводческое товарищество, где били женщину, вымогая деньги. Потерпевшая написала долговую расписку, по которой она якобы должна своей дочери 400 тысяч рублей. Сообщники отвезли женщину в банк, чтобы та сняла деньги. Подсудимые также похитили сожителя потерпевшей, чтобы она не обратилась в полицию.

В банке женщине отказали в получении крупной суммы. Тогда потерпевшая предложила съездить домой якобы за необходимыми документами для получения денег. Находясь на территории своего двора, потерпевшая сумела вырваться, забежала в дом и заперла дверь. Её сожитель под предлогом якобы уговорить женщину не обращаться в полицию также сумел освободиться и убежать.

Суд признал виновными 31-летнего и 44-летнего мужчин, а также 33-летнюю женщину по статьям 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 162 УК РФ (разбой), а также в ряде других преступлений.

Подсудимые, в зависимости от роли каждого, получили наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 20 лет с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.

ТОЛК