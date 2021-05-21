Горняк22: Внесен новый проект об индексации для работающих пенсионеров — Пенсионер России

В Госдуму поступил новый законопроект на тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Такие инициативы уже не раз поступали в думскую базу.

Заксобрание Севастополя предлагает вернуть индексацию с 2022 года. Авторы напомнили, что с 1 января 2016 года она была отменена, трудящимся пенсионерам перестали повышать фиксированную выплату к страховой пенсии. Это, считают инициаторы, привело к снижению покупательной способности граждан.

В пояснительных материалах приводятся расчеты, что принятие этого закона повлечет дополнительные расходы в 2022 году в размере около 400 миллиардов рублей.

Законопроекты на эту тему ранее отклонялись, однако тема обсуждается в верхах. Как накануне заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение об индексации пенсий работающим россиянам пока не принято, но соответствующие предложения уже сформулированы.

Источник: Российская газета

Пенсионер