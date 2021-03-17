Горняк22: В Союзе пенсионеров рассказали о вариантах увеличения пенсии — Пенсионеры России

«Абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят тридцать тысяч», – сказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, комментируя желание директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» ради надбавки к пенсии.

55-летняя актриса и режиссер Ирина Апексимова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что хотела бы получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации», поскольку, когда выйдет на пенсию, ей не помешает хорошая прибавка. Она добавила, что «неплохо бы получить звание хотя бы ради этого».

«Для того, чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание «Ветеран труда». Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например «Заслуженный артист Российской Федерации», благодарности ведомственных министерств и так далее)», – говорит Пискунова.

Вторая категория – это региональные льготники, продолжает собеседник. Такое звание россиянин может получить за то, что на протяжении сорока лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту (благодарность) губернатора, почетное звание, медаль за региональные заслуги.

«То есть, исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе», – отмечает член президиума Союза пенсионеров России.

По словам эксперта, трудность заключается в том, что пенсионер-льготник, вне зависимости от того, региональный он или федерального значения, получает ту выплату, которую назначает регион, где пенсионер проживает.

«Допустим, раньше, до 2012 года, я жила в Еврейской автономной области и, являясь «Ветераном труда» федерального значения, имела льготу 306 рублей, на которые я еще должна была приобретать билеты на проезд. Переехав в Москву, мне стали платить тысячу и предоставили бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. То есть разница очень большая, поэтому абсолютно понятно, за что бьется Апексимова. Сейчас ветеранам труда города Москвы платят 30 тысяч», – объясняет Пискунова.

При этом собеседница добавила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются. Гражданину после выхода на пенсию предлагают выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту Владимиру Путину доложили о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, данная тематика обсуждается в правительстве.

Источник: Газета "Взгляд" Фото: Щекинский химик

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