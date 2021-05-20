Горняк22: ​ В России упростили досрочный выход на пенсию — Пенсионер России

Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Президент Владимир Путин в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионер