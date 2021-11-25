ГОРНЯК22 26.11.2021
Общество

Горняк22: ​В пенсии отказать! Из писем редакции — Пенсионер России

Горняк22
16 часов Ago

Жительница рабочего поселка Пышма Надежда Коптеева 1 октября этого года вышла на заслуженный отдых. По ее словам, оформила необходимые документы и подала заявление в местное отделение Пенсионного фонда. Каково же ее было удивление, когда несколько дней спустя она узнала, что в получении пенсии ей отказали!

– Живу одна, родственников нет, у меня больное сердце, – пишет Надежда Николаевна. – Хожу плохо. Соседи помогают: носят воду, кормят, так как я не работаю по состоянию здоровья, а группу инвалидности не дают. Как жить без пенсии? Помогите разобраться.

В поисках ответа мы обратились в отделение ПФР по Свердловской области. Как сообщила заместитель управляющего отделением Ольга Шубина, в соответствии с ч.1 ст. 8 Закона № 400-ФЗ женщины 1965 года рождения право на страховую пенсию по старости на общих основаниях приобретают в возрасте 56 лет 6 месяцев при наличии не менее 12 лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 21. Величина ИПК для каждого гражданина определяется индивидуально и зависит от его зарплаты, страхового стажа, сумм начисленных и уплаченных работодателем страховых взносов.

– Надежда Коптеева обратилась с заявлением о назначении страховой пенсии по старости и документами в территориальный орган ПФР, – пояснила Ольга Васильевна. – По результатам всестороннего и объективного рассмотрения всех представленных документов территориальный орган ПФР принял решение об отказе Надежде Николаевне в установлении страховой пенсии по старости в связи с тем, что величина ее ИПК составила менее требуемых 21. Решение направлено в адрес Н.Н. Коптеевой в установленный срок и с разъяснениями причин отказа.

Серик Мустафин

Пенсионер

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