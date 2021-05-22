ГОРНЯК22 23.05.2021
Общество

Горняк22: В Госдуму внесли два изменения в пенсионную систему — Пенсионер России

Горняк22
20 часов Ago

Российские пенсионеры, проработавшие много лет в сельском хозяйстве, должны получать фиксированную надбавку к страховой пенсии. Сумма не должна меняться даже при переезде гражданина из села. Такие поправки в законодательство внесли члены фракции ЛДПР в Госдуме.

«Установить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Сохранить повышенную пенсию гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, даже в случае их переезда за пределы сельской местности», — цитирует пресс-служба Госдумы члена фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Обе поправки предлагается внести в действующее пенсионное законодательство, добавил Нилов. По его словам, при поддержке думского большинства, изменения могут быть приняты уже в апреле.

Пенсионер

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